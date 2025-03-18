（18日、第97回選抜高校野球大会開会式）開会式で選手宣誓をする市和歌山の川辺謙信主将=代表撮影3年ぶり9回目の出場となる市和歌山の川辺謙信主将（3年）が選手宣誓をした。本塁近くの壇上に立った川辺主将は、出場32校の選抜旗に囲まれながら、しっかり前を見据え「みなさん高校野球は好きですか？」と問うた。そして「今まで支えてくれた全ての人たちへの感謝を胸に、仲間を信じ、そして未来のために全力でプレーする」と