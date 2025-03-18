熊本と台湾、お互いの食文化を理解しようと、熊本県人吉市でシェフの交流会が行われました。 【写真を見る】「これが本場の味」台湾・熊本の料理人たちが厨房で交流会それぞれの食文化と技を学ぶ人吉市 人吉市の旅館の厨房で行われた交流会には、台湾から2人、人吉市内の旅館や飲食店から5人の料理人が参加しました。 このうちグランドハイアット台北の元料理長・宋瓊宏（ソウ ジュンコウ）さんは、しいたけや豚肉など