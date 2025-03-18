JR九州によりますと、3月18日午前5時ごろに発生した地震の影響で、九州新幹線は一部区間で運転を見合わせていましたが、午前10時20分に速度を落として運転を再開しました。 これにより、熊本－鹿児島中央間で遅れが出ています。 【運転再開】 区間：熊本ー川内（鹿児島県）≪上下線≫ （3月18日 午前10時半現在）