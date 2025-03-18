◇第97回選抜高校野球大会1回戦二松学舎大付―柳ケ浦（2025年3月18日甲子園）第97回選抜高校野球大会が18日、開幕し、二松学舎大付（東京）と柳ケ浦（大分）が開幕戦を戦う。両チームがシートノックを行い、グラウンド整備が終了。いざ、試合開始かと思われたが、なかなか両チームがベンチから出て来なかった。すると、場内アナウンスで「スピードガンの点検を行っております。表示ができません」と放送があった。