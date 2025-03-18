平将明デジタル相平将明デジタル相は18日の記者会見で、マイナンバーカードと一体化した「マイナ免許証」が、海外では使えない点に注意を促した。情報を読み取る機材がないなどの理由で、マイナ免許証は利用できないという。平氏は「海外で運転を予定される方は、通常の免許証と『2枚持ち』を検討してほしい」と述べた。マイナ免許証は24日から交付が始まり、更新時の講習をオンラインで受けられるといった利点がある。従来の