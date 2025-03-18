米大リーグ（MLB）のロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平がブランドアンバサダーを務めるBOSSの『BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI』のプレスプレビューが18日、東京・銀座のBOSS Store Ginzaで行われ、俳優の笠松将が参加した。【全身ショット】オーラ全開！サングラスコーデで登場した笠松将笠松は、BOSSの理念を聞き、今目指しているものを問われると「僕は今、楽しく本気でお仕事する状態を目指してます。その状態になるた