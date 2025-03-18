政府は18日、下水道管に異常がないかどうか調べる「全国特別重点調査」の経費として、2024年度予算の予備費から99億円を支出すると閣議決定した。調査を担う自治体に配る。埼玉県八潮市のような大規模な道路陥没を防ぐため、1年以内に完了したい考え。配分額は東京都が約18億円で最も多く、神奈川県と大阪府が約12億円、北海道と愛知県が約7億円。これとは別に埼玉県には、八潮市で破損した下水道管の復旧工事を支援するため、