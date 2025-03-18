三重テレビ放送の番組審議会が17日に開かれ、2024年度に審議された9つの番組について振り返りました。去年1月に発生した能登半島地震を受け制作された特別番組「あすを生きる」や、鈴鹿市出身のプロボクサー矢吹正道選手を取材したドキュメンタリー「下克上の道」など、三重テレビが去年から今年にかけて制作したスポーツ・旅・ドキュメンタリーなど、9つの番組に関して審議が行われました。委員からは「三重テレビらしい地域に密