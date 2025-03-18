リクルートは、首都圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県）在住の20〜49歳の男女1万人を対象に実施した「SUUMO住みたい街ランキング2025＜首都圏版＞」を発表しました。その結果の中から、今回は「千葉県で住みたい街（駅）ランキング2025」を紹介します。【10位までのランキング結果を見る】2位：流山おおたかの森駅／449点2位の「流山おおたかの森駅」は、つくばエクスプレスと東武鉄道アーバンパークラインが利用でき