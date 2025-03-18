子どもや高齢者の交通安全に役立ててもらおうと17日、三重県松阪市でソフトウェアの開発・販売などを行う企業が、松阪警察署へ交通安全グッズを贈りました。贈呈式では、ソフトウェアの開発・販売などを行う情報システム・J・Tの竹本博志会長が、交通安全ルールが書かれた自由帳や、夜間に光を反射するタスキなどの目録を松阪警察署の西條一人署長に手渡しました。松阪警察署管内では、今年に入って交通死亡事故が4件発生している