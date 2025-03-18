【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の権限を代行する崔相穆（チェ・サンモク）経済副首相兼企画財政部長官は１８日の閣議で、憲法裁判所が近く言い渡すとみられる尹大統領の弾劾審判の決定について、「いかなる決定にも国民が結果を尊重し、受け入れることを切に願いたい」と強調した。崔氏は「憲法裁の重要な決定を前に、弾劾の賛否を巡る対立が激化し、突発事故や物理的衝突などに対する国民の憂慮が