１８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」では、結（橋本環奈）の娘・花（新津ちせ）が、病院を抜け出そうとした詩（大島美優）を助け、病院の備品倉庫にかくまう。ネットでは、この行為に「米田家の呪い」が一時、トレンド入りした。この日の「おむすび」では、花がサッカーの練習で足をケガしてしまい、結が働く病院にやってくる。検査の結果、大けがではなく、翔也（佐野勇斗）もホッとする。病院から帰るため