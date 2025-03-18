第９７回センバツ高校野球大会（甲子園）が１８日に開幕した。準々決勝、準決勝翌日の休養日を各１日をはさみ、１３日間にわたって熱戦が展開される。開会式では、昨年の優勝校・健大高崎（群馬）の加藤大成主将（３年）が優勝旗の返還を行った。加藤主将は「自分たちの代でセンバツの優勝旗を返しに行くという目標が新チームにあったので、達成できてホッとしています」と思いを述べた。健大高崎は、史上４校目のセンバツ連