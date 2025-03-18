大相撲春場所１０日目の１８日、新横綱豊昇龍（２５＝立浪）が日本相撲協会に休場を届け出た。新横綱の休場は１９８６年秋場所の双羽黒以来、３９年ぶり。豊昇龍は前日９日目（１７日）に平幕の一山本（３１＝放駒）のすくい投げに屈して３個目の金星を配給。新横綱で３個の金星配給は昭和以降では１９６４年春場所の栃ノ海以来、６１年ぶり４人目のワースト記録となった。この日で５勝４敗となり、首位との星の差は３差に拡大