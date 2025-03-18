米大リーグ（MLB）のロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平がブランドアンバサダーを務めるBOSSの『BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI』のプレスプレビューが18日、東京・銀座のBOSS Store Ginzaで行われ、俳優の中尾明慶が参加した。【全身ショット】ゆるっとコーデを着こなした中尾明慶中尾は、BOSSの理念を聞き、今目指しているものを問われると「日々与えられたお仕事に向き合ってやっていくということだけを考えているんで」