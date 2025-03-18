パレスチナ人の著名ジャーナリスト、ラティフェ・アブデラティフ氏が「扇動」および「テロ支援」に関与したとしてイスラエルの警察に逮捕された/Family photo（ＣＮＮ）パレスチナ人の著名ジャーナリストが、「扇動」および「テロ支援」に関与したとしてイスラエルの警察に逮捕された。イスラエルの裁判所が１７日に釈放を命じたにもかかわらず、警察側は勾留延長を申し立て、今も釈放は実現していない。拘束されたのはフリーラン