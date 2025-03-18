アメリカ国防総省の高官は親イラン武装組織フーシ派の支配地域を17日も空爆したと明らかにしました。アメリカ国防総省の高官は17日、15日から開始したフーシ派支配地域への空爆について、戦闘員の訓練施設や武器庫など30カ所以上を標的にし、この攻撃で民間人の被害者は確認されていないと主張しました。アメリカ軍は、少なくとも今後数日間は攻撃を継続する見通しだということです。こうした中、トランプ大統領は17日、自身のSNS