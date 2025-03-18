日本サッカー協会(JFA)が17日に日本代表の公式X(旧ツイッター/@jfa_samuraiblue)を更新し、人気サッカー漫画『キャプテン翼』の主人公・大空翼のイラストを披露した。ワールドカップ出場王手の日本は20日、アジア最終予選第7節でバーレーンをホームに迎える。JFAは同試合に向けて『#みんなの応援イラスト 』という企画を実施しており、「#キャプテン翼 の作者 #高橋陽一 さんから #SAMURAIBLUE へ応援イラストが届きました」と