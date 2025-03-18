尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領に対する憲法裁判所の弾劾審判の宣告日が迫るにつれ、緊張感が高まっている。【注目】尹大統領が罷免しても復帰しても韓国は内乱状態へ大統領罷免をめぐる対立が深まり、8年前の惨劇が再現されるのではないかとの懸念も強まっている。警察は、2017年の朴槿恵（パク・クネ）元大統領の罷免当時の状況やソウル西部地裁での騒乱事件を振り返り、惨劇の再発を防ぐために総力を挙げる方針だ。釈放され