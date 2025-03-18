【フィードバック⇔ハウリング】（千葉県ガンボ・ヤーヤーもう指が動かない歳）先だって、BOSSのFB-2「Feedbacker / Booster」を入手しました。サスティンが欲しい曲だったのでペダルを踏みっぱなしです。疲れるので、壊れたスパイダー・カポでクランプすることにしました。フェルナンデス様のサスティナーを移植したシンライン（後ろ右の青いギター）はまだ健在ですが、この先どうなってしまうのか。もう新品の入手の可能性は