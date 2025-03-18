三井不動産が運営する「三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITY」(大阪府吹田市)は3月27日から順次、リニューアルオープンする。空の広場イメージ同施設にとって、リニューアルは2度目。今回は、関西初出店1店舗、大阪初出店1店舗と新業態2店舗含む新規・改装含め計31店舗が順次オープンする。ららぽーと初出店は「イル ビゾンテ」、関西エリア初出店は「CITENユナイテッドアローズ」、大阪初出店は「Workman Colors」。新業