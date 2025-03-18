ケネディ元米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は17日、1963年のケネディ大統領暗殺に関する約8万ページの文書を18日に公開すると記者団に述べた。2期目就任直後の1月23日に文書の機密指定を解除し全面公開するとした大統領令に署名していた。ケネディ大統領を記念する施設として開設されたワシントンの文化施設ケネディ・センターを訪問した際に語った。「国民は数十年間待ち望んできた。非常に興