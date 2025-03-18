中国で拘束された台湾の出版社の編集長に中国の裁判所が判決を言い渡したことがわかりました。判決を受けたのは台湾で中国に批判的な書籍を発行する出版社「八旗文化」の李延賀編集長です。李さんの支援者や台湾メディアによりますと、李さんは国家分裂扇動罪で起訴されていましたが、2月17日に上海市の第一中級人民法院で判決を言い渡されたということです。量刑については明らかにされていません。李さんは、おととし（2023年）3