気象台は、午前10時23分に、暴風警報を唐津市、玄海町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】佐賀県・唐津市、玄海町に発表北部の海上では、18日昼過ぎから18日夜遅くまで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】