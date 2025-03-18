【第186話】 3月18日 公開 「ダンダダン」 【拡大画像へ】 集英社は3月18日、龍幸伸氏によるマンガ「ダンダダン」第186話「雪白幸姫の力」を少年ジャンプ+にて公開した。 第186話では前回に引き続きピンチの状況からスタートする。どのような結末が待ち受けているのか。 次回の更新は3月25日を予定。直前のエピソードとなる第185話の無料公開も行なわれている。