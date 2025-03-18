きょう東証グロース市場に新規上場したＴａｌｅｎｔＸは、公開価格と同じ７５０円カイ気配でスタートし、その後も気配値を切り上げる展開となっていたが、午前１０時９分に公開価格を２７６円（３６．８％）上回る１０２６円で初値をつけた。 出所：MINKABU PRESS