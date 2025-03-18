エス・サイエンスがストップ高の水準となる前営業日比３０円高の６０円に買われた。１７日の取引終了後、新たな事業として暗号資産投資事業を始めると発表し、これを材料視した買いが入ったようだ。今年７月に始める予定。円建て資産だけでなく、インフレヘッジや価値保存資産としてのビットコインを組み入れ、財務健全性の向上を図ることを目的とする。 出所：MINKABU PRESS