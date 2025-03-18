3月18日（現地時間17日、日付は以下同）。NBAは2024－25レギュラーシーズン第21週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。 11日から17日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからミネソタ・ティンバーウルブズのアンソニー・エドワーズ（通算2度目）、イースタン・カンファレンスではシカゴ・ブルズの