大相撲春場所１０日目の１８日、新横綱の豊昇龍関（２５）（立浪部屋）が日本相撲協会に休場を届け出た。新横綱の休場は１９８６年秋場所の双羽黒以来。「右肘関節内遊離体、頸椎（けいつい）捻挫で約２週間の加療を要する」との診断書を提出した。豊昇龍関は９日目を終えて５勝４敗。初日に小結阿炎関に黒星を喫すると、５日目や８、９日目には平幕力士に相次ぎ敗れた。昭和以降の新横綱では、１９６４年春場所の栃ノ海以来４