10万円商品券問題もあって、朝日新聞社が2025年3月15、16日に行った全国世論調査（電話）では石破茂内閣の支持率は2月の40％から26％に急落、政権発足以来最低となった。自民党内では早速、反石破の議員たちから「石破では参院選を戦えない」という声が上がっているが、これから石破おろしは起こるのか。政治ジャーナリストの田崎史郎氏は3月17日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）で、「僕はね、石破おろしは起