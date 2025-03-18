米大リーグ（MLB）のロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平がブランドアンバサダーを務めるBOSSの『BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI』のプレスプレビューが18日、東京・銀座のBOSS Store Ginzaで行われ、芸人のヒコロヒーが参加した。【全身ショット】オーラ全開！サングラス姿で登場した笠松将カーキ色の装いで登場。階段を降りてフォトセッションの場所に移動する際にはカメラマンの無数のフラッシュに照れ笑い。それでも「美