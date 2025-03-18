【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「俺たち暇人仲間だね」。心也（長尾謙杜）と夕花（當真あみ）の距離が近づく重要シーン！ 長尾謙杜（なにわ男子）が劇場映画初主演を務める映画『おいしくて泣くとき』（4月4日公開）より、本編映像が解禁された。 孤独を抱えた高校生・心也（長尾謙杜）と夕花（當真あみ）の、一生に一度の淡く切ない恋が描かれる本作。 このたび公開されたのは、ふたりの距離が近づくきっか