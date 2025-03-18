元バレーボール女子日本代表のエース・木村沙織さんが１８日までに自身のインスタグラムを更新し、家族ショットを披露した。木村さんは「うしろの２人はなぜ同じ表情なのよ」とコメントし、夫で元バレー選手の日高裕次郎氏と２歳長男の３ショットをアップ。木村さんと日高氏はおそろいのトレーナーを着て仲の良さをうかがわせた。この投稿には「お二人とも幸せそーでなによりです」「大きくなったね」「かわいいファミリー」