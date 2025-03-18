【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■LEGIT初のアルバムタイトルは『How Is This』！ 多次元アイドルプロジェクト『UniteUp!』より、PROTOSTAR、LEGIT、JAXX/JAXXの1stアルバムが発売されることが決定し話題となっているなか、LEGITのアルバム詳細が発表となった。 LEGITが5月14日にリリースする1stアルバムタイトルは 『How Is This』。LEGITとしてやりたいことを詰め込み、「これでどうですか」と投げかける自信