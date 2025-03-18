◆第９７回センバツ高校野球大会第１日（１８日・甲子園）開会式が行われ、昨春準優勝の報徳学園（兵庫）の主将・橋本友樹内野手（３年）が準優勝旗を返還した。仲間から「胸を張って歩いてこい！」と励まされた通り、堂々と行進した。報徳学園は前回大会決勝で健大高崎（群馬）に２―３で敗れ、２年続けて準Ｖに終わった。健大高崎は今大会も出場するが、報徳学園は昨秋の兵庫大会２回戦で敗退し、出場を逃した。「悔しさが一