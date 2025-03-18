米エネルギー省（ＤＯＥ）が自国の安全保障に関連し、韓国を「センシティブ国およびその他指定目録（ＳＣＬ）」に追加すると、与野党が責任攻防を越えて核武装論争まで始めた。最大野党「共に民主党」の李在明（イ・ジェミョン）代表は１７日、国会で開かれた最高委員会議で「（ＳＣＬに含まれた理由は）１年以内に核武装がで可能とか、核武装をすべきとか、このような虚勢、現実性ない核武装論のため」とし「扇動的な虚勢にすぎな