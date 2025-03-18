セガプライズに、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場☆今回は2025年3月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』スーパーギガザッカドームクッションさくらVer.を紹介します！ セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』スーパーギガザッカドームクッションさくらVer.  登場時期：2025年3月14日より順次サイズ：全長約46×46×35cm投入店舗：全国のゲームセンターなど&