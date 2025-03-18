◇大相撲春場所10日目（2025年3月18日エディオンアリーナ大阪）大相撲の横綱・豊昇龍（25＝立浪部屋）が春場所10日目から休場した。新横綱場所として臨んだ今場所は初日に小結・阿炎に敗れ黒星発進。その後5勝2敗まで巻き返したが、中日に高安、9日目にも一山本と2日連続で金星を配給。5勝4敗と不振だった。新横綱場所の休場は、86年秋場所の同じ立浪部屋の先輩横綱、双羽黒以来。10日目の対戦相手、宇良は不戦勝となる