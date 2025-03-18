アメリカのハーバード大学は17日、年収20万ドル＝日本円でおよそ3000万円以下の家庭の子どもは学費を無料にすると発表しました。アメリカ・ボストンにあるハーバード大学は17日、年収20万ドル、日本円でおよそ3000万円以下の家庭の子どもは学費を無料にすると発表しました。今年秋に入学する学生から適用され、年収10万ドル、日本円でおよそ1500万円以下の家庭の子どもについては、学費に加え食費や学生寮、旅費なども学校が負担す