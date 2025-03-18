【香川】18日に阪神甲子園球場で開幕する第97回選抜高校野球大会に、高松商が出場する。2年ぶり29回目の出場で、第5日の第1試合（22日午前9時開始予定）で早稲田実（東京）と対戦する。ベンチ入りする選手20人を紹介する。（敬称略、学年は新学年、丸数字は背番号、末尾のカッコは出身中学、県外中学は・の前に府県名）（木野村隆宏）?末包（すえかね）旬希（しゅんき）（3年）制球力が光るエース。憧れは藤川球児（現阪神監督