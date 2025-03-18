和歌山を拠点に活動するご当地アイドルグループ「Fun×Fam（ファンファン）」が3月末で解散する。グループとともに歩んできた警察や海上保安部が残念がっている。県警の防犯アンバサダー委嘱式に出席したファンファンのメンバーら=2024年2月12日午前10時47分、和歌山市、伊藤秀樹撮影2011年、和歌山市内のダンススクールに通う小中学生中心の約20人で結成。グループ名は「楽しむ」のファンと、メンバーと和歌山の人たち全員が