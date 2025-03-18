とちぎテレビ 宇都宮市に本社を置く住宅販売のトヨタウッドユーホームが東北地方でトヨタホームを販売する「トヨタホームとうほく」を４月１日付で吸収合併することが１７日、わかりました。 トヨタホームグループの再編と東北エリアへの販路拡大が目的で経営資源の統合を図り、業務の効率化や販売体制の強化などを図ります。 合併に伴うトヨタウッドユーホームの商号や