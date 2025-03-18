【ソウル聯合ニュース】韓国文化体育観光部は１８日、韓国訪問の年委員会と共催した外国人向けのショッピング・観光イベント「コリアグランドセール」に過去最多の外国人観光客が参加したと発表した。イベントは１月１５日から２月２８日まで全国で行われ、前年より２倍以上多い計約３４万６０００人が参加した。２０１１年から毎年開催されているコリアグランドセールは訪韓観光客が少ない１〜２月に外国人客を誘致し、消費を