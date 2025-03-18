第９７回選抜高校野球大会が１８日、甲子園で開幕し、開会式で武部新文部科学副大臣のお祝いの言葉に、この日、日本で今季開幕戦を迎えるドジャース・大谷翔平投手の名前も登場した。武部副大臣は冒頭で「選手の皆さん、センバツ大会出場、まことにおめでとうございます。皆さんは秋季大会で新チームの結束を深められ、厳しい冬の間も鍛錬を重ねてこられました。今大会出場までに成し遂げられたご努力に心より敬意を表します