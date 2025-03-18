18日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝149円台半ばで取引された。午前10時現在は前日比62銭円安ドル高の1ドル＝149円47〜48銭。ユーロは1円26銭円安ユーロ高の1ユーロ＝163円15〜19銭。米国で主要な株価指数が上昇したことで景気減速への過度な懸念が和らぎ、投資家のリスク回避姿勢が後退して相対的に安全な資産とされる円を売ってドルを買う動きが優勢となった。市場では「この先は日米の金融政策の結果発表を控