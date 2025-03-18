ブロガーの桃（40）が15日、ブログを更新。何も整形していないという13年前の姿や韓国のスタジオで撮影したダウンタイム中の写真を披露した。【映像】桃の美容整形ビフォーアフター（複数カット）これまでにもブログで、自身が受けた美容整形について発信してきた桃。2024年4月の投稿では、「色々やった美容医療、1カ月半でどのくらい成果が出てるのだろうと思って比較してみたら…結構変わってる！」とつづり、韓国で受けた美