頭脳労働者がChatGPTなど生成AIツールに依存すると、記憶力や理解力、分析力をはじめ知的能力の低下を招く恐れがある――そんなショッキング（だが、言われてみれば当然）な調査結果が最近発表された（ https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2025/01/lee_2025_ai_critical_thinking_survey.pdf ）。頭脳労働者に求められる知的能力とは同調査を実施したのは、米カーネギーメロン大学とマイクロソフト研究