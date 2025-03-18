俳優の笠松将が１８日、都内で「ＢＯＳＳＳＥＬＥＣＴＥＤＢＹＳＨＯＨＥＩＯＨＴＡＮＩＰｒｅｓｓＰｒｅｖｉｅｗ」に出席した。ドジャース・大谷翔平投手が自ら選んだファッションの発表会。カーキ色のジャケットとパンツのセットアップ姿で登場した笠松は「動きやすくて、シルエットも良い。男友達とワイワイやっても崩れない格好ですね」と絶賛した。大谷選手のすごいと感じることを問われると「一番格好良い