俳優の中尾明慶（36）が18日、都内でファッションブランド「BOSS」の大谷翔平コレクション発表会に出席した。「BOSSSELECTEDBYSHOHEIOHTANI」はブランドアンバサダーを務めるドジャース大谷翔平が厳選したメンズウエアのコレクション。大谷にインスパイアされデザインされた特別アイテム2点も含まれている。18日に開幕するメジャーリーグ開幕戦に合わせて展開されることとなった。大谷については「子供の頃は日本人