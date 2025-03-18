２月２８日にがんのため５３歳で亡くなったプロレスラーの西村修さんの通夜と告別式が７、８日に東京都文京区の護国寺でしめやかに営まれた。プロレス関係者をはじめ、多くの参列者が故人を悼んだが、新日本プロレスや無我で師弟関係にあった藤波辰爾（７１）は両方の式に参列。告別式では弔辞を読み「君に無我をささげます」と結んだ。師弟の絆そのもので、１８年間絶縁するきっかけにもなった言葉を最後に贈り、聴衆の涙を誘っ